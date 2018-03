«Shutdown» évité , Trump signe la loi budgétaire

Donald Trump a finalement renoncé vendredi au veto et promulgué la loi de financement de l'Etat fédéral. Il n'y aura donc pas de paralysie du gouvernement fédéral américain.

«J'ai signé la loi» même si elle contient «beaucoup de choses dont je ne suis pas content», a déclaré le président américain devant la presse à la Maison Blanche en milieu de journée. Il avait surpris son monde en menaçant d'un Tweet de mettre son veto à la loi adoptée dans la nuit de jeudi à vendredi par le Congrès, à majorité républicaine, et entretenu le suspense jusqu'à son point de presse.

I am considering a VETO of the Omnibus Spending Bill based on the fact that the 800,000 plus DACA recipients have been totally abandoned by the Democrats (not even mentioned in Bill) and the BORDER WALL, which is desperately needed for our National Defense, is not fully funded.