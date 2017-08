«Si ça ne tenait qu'à moi, Bannon serait loin!»

Les jours de Steve Bannon, le stratège en chef de Donald Trump à la Maison Blanche, semblent comptés. Personnalité controversée notamment pour sa proximité avec l'alt-right, l'ancien patron du site d'extrême droite Breitbart News est dans la ligne de mire.

Après les violences de Charlottesville et les hésitations de Trump à condamner clairement les suprémacistes, l'étau se resserre autour de Steve Bannon. Pour bon nombre de personnes, il est l'une des plus mauvaises fréquentations du président. Rupert Murdoch, l'homme d'affaires à la tête de News Corporation l'un des plus grands groupes médiatiques du monde, a demandé au POTUS de s'en défaire à plusieurs reprises.

A la Maison Blanche, plus personne ne voudrait travailler avec le sympathisant de l'extrême droite. Anthony Scaramucci, l'ancien directeur de communication de Trump au langage fleuri, a plusieurs reprises sur les plateaux de télévision n'a pas hésité à dire que «si cela ne tenait qu'à moi, Bannon serait loin!». (nxp)