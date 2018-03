Sissi, «ami» de l'occident malgré la répression

Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, candidat à sa réélection, bénéficie d'un soutien sans failles de ses partenaires occidentaux. Ceux-ci voient en lui un pilier de la sécurité régionale, malgré un bilan en matière de droits de l'homme très sombre.

Son homologue français Emmanuel Macron a résumé de façon abrupte cette réalité lorsqu'il l'a reçu en octobre 2017 à l'Elysée, refusant alors de «donner des leçons» à un «pays ami» dont «la sécurité est aussi (la) nôtre».

«L'Egypte (pays de 96 millions d'habitants) est le centre de gravité du monde arabe. C'est un facteur de stabilité dans un Moyen-Orient totalement chaotique. On a besoin d'une Egypte stable», explique Denis Bauchard, expert de la région auprès de l'institut français des relations internationales (Ifri), à l'AFP.

Mais le pays est régulièrement la cible d'attentats islamistes meurtriers, notamment de l'Etat islamique (EI), dont la menace, confinée au départ à la péninsule du Sinaï, ne cesse de s'étendre.

Répression, torture, disparitions

Le tour de vis imposé par le président Sissi, élu en 2014 après avoir déposé l'islamiste Mohamed Morsi, est tout aussi implacable, à tous les étages de la société civile. Procès inéquitables, tortures, disparition forcées: «La répression est sans précédent et bien pire que sous Moubarak. Cela s'apparente à la situation en Syrie sous Hafez al-Assad (père de Bachar, ndlr)», analyse Amr Magdi, chercheur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du nord à l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch (HRW).

«Ce devrait être un signal très alarmant pour les amis et les alliés occidentaux de l'Egypte compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie», avertit-il, interrogé par l'AFP.

Inquiet de cette reprise en main autoritaire, L'ancien président américain Barack Obama a suspendu, en 2014, une partie de l'aide militaire américaine traditionnellement accordée à l'Egypte (1,5 milliard de dollars par an), ce qui a été vécu comme une trahison au Caire.

«Le président Sissi a alors voulu diversifier ses partenaires étrangers. Il s'est tourné vers Paris, Moscou et Pékin et poursuit depuis cette politique même si la relation s'est normalisée avec Donald Trump», l'actuel locataire de la Maison-Blanche, relève Denis Bauchard.

Depuis 2015, l'Egypte a signé pour plus de six milliards d'euros de contrats avec la France, notamment d'armements, dont 24 avions de chasse Rafale. L'Egypte est aussi un acteur-clé dans le règlement de la crise libyenne, où la France s'est posée en médiateur entre Tripoli et le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est du pays soutenu par Le Caire.

Obsession sécuritaire

«Si l'Egypte, pays de transit de réfugiés, ne contrôle pas correctement ses frontières, cela signifiera un afflux encore plus important de réfugiés en Europe», pointe également Amr Magdi, qui déplore une politique «à courte vue» envers le président Sissi.

A Washington, le seul bémol porte sur «des achats illicites de matériel militaire nord-coréen par l'Egypte en violation des sanctions internationales», relève le centre de réflexion américain Soufan Center dans une note d'analyse du 13 mars.

L'obsession sécuritaire n'en reste pas moins dominante dans la relation avec l'Egypte, y compris chez le puissant voisin israélien, allié de premier plan dans la lutte contre les djihadistes au Sinaï.

«Cela étant, M. Sissi est aussi aux prises avec de graves problèmes intérieurs, notamment économiques. Dans un tel contexte, une politique indiscriminée de répression est sans doute contre-productive parce qu'elle contribue à radicaliser une partie de l'opposition», met en garde Denis Bauchard.

«Quand vous empêchez ou faites obstruction à tout moyen d'expression ou de mobilisation pacifique (...) il devient plus facile pour les groupes extrémistes de convaincre et de recruter des jeunes», renchérit le chercheur de Human Rights Watch. (ats/nxp)