Six Palestiniens tués le long de la frontière

Six Palestiniens ont été tués vendredi dans la bande de Gaza lors de manifestations et de violences avec les soldats israéliens le long de la frontière, a indiqué le ministère gazaoui de la Santé.

L'armée israélienne a indiqué avoir ouvert le feu et tué un nombre non précisé de Palestiniens qui, après avoir fait détoner un engin explosif contre la barrière de plusieurs mètres de haut entre les deux territoires, étaient entrés en Israël et se dirigeaient vers une position de l'armée. Aucun soldat israélien n'a été blessé, a-t-elle dit.

Le ministère gazaoui a rapporté lui, sans plus de précision, que quatre Palestiniens avaient été tués à l'est du camp de réfugiés d'al-Bureij (centre de l'enclave), et deux autres à l'est de la ville de Gaza et près de Rafah (sud). Les six hommes étaient âgés de 17 à 29 ans.

Les abords de la frontière avec Israël sont depuis le 30 mars le théâtre d'une vaste mobilisation contre le blocus imposé depuis plus de dix ans à Gaza par l'Etat hébreu.

Vendredi, environ 14'000 Palestiniens se sont rassemblés en différents points de la frontière, a indiqué l'armée israélienne. Un certain nombre d'entre eux ont lancé des engins explosifs et incendiaires sur les soldats postés sur la barrière, qui ont riposté, a-t-elle dit.

Au moins 204 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le 30 mars, la plupart lors des protestations le long de la frontière, et d'autres dans des frappes de chars ou de l'aviation israéliennes. Un soldat israélien a été tué. (ats/nxp)