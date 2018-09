Six Palestiniens tués par l'armée israélienne à Gaza

Des soldats israéliens ont ouvert le feu vendredi sur des manifestants à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Six personnes, dont deux adolescents, ont été tuées et 290 blessées, ont annoncé les services de santé de l'enclave palestinienne.

Israeli forces killed 6 Palestinians (including 2 children) and injured 300 during protests on the Gaza border, according to the Palestinian health ministry. pic.twitter.com/i3oiGiGvze