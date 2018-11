Six blessés dans un atterrissage d'urgence

L'appareil de la compagnie Fly Jamaica Airways avec 126 personnes à bord venait de décoller pour Toronto lorsqu'il a connu un problème hydraulique et est retourné vers l'aéroport, où il a dérapé hors de la piste, a indiqué le ministre des Transports David Patterson.

Boeing 757 Crash in Guyana Injures Six Passengers: AFP https://t.co/Qewg6mMtre — #Bangladesh News 24 (#BreakingNews 24) (@bdnews24) 9 novembre 2018

Selon le ministre, la vie des personnes blessées n'est pas en danger et elles ont été acheminées vers un hôpital proche. «Elles sont toutes dans un état stable et en observation. Aucune fracture n'a été signalée», a poursuivi David Patteron devant la presse.

Quatre-ving-deux Canadiens figuraient parmi les 118 passagers à bord de ce Boeing 757-200. Il y avait huit membres d'équipage. Le pilote a détecté le problème hydraulique dix minutes après le décollage. La police et l'armée ont été déployées pour sécuriser le site de l'accident afin d'y mener l'enquête. Le service américain pour la sécurité des Transports a été alerté.

«Nous pouvons confirmer que le vol OJ256 de Fly Jamaica à destination de Toronto a regagné Georgetown en raison d'un problème technique et a subi un accident à l'atterrissage», a simplement indiqué la compagnie dans un communiqué.

«A l'heure actuelle, nous pensons que les 118 passagers et les huit membres d'équipage sont sains et saufs. Nous fournissons une aide sur place et donnerons d'autres informations dès que possible», a-t-elle assuré. (afp/nxp)