Soldats français tués dans un accident d'hélicoptères

Treize militaires français de la force Barkhane ont trouvé la mort au Mali dans une collision de deux hélicoptères, a annoncé mardi la présidence française. L'accident s'est produit lors d'une opération de combat contre des djihadistes.

Selon des sources de la défense, un hélicoptère de combat Tigre a percuté un hélicoptère de manoeuvre et d'assaut Cougar lundi soir.

Soutien de Macron

Le président français Emmanuel Macron a salué «avec le plus grand respect la mémoire de ces militaires de l'armée de terre, six officiers, six sous-officiers et un caporal-chef, tombés en opération et morts pour la France dans le dur combat contre le terrorisme au Sahel», précise le communiqué.

Treize de nos militaires sont morts hier au Mali. Ils étaient engagés dans une opération de combat contre des terroristes. Ces treize héros n’avaient qu’un seul but : nous protéger. Je m’incline devant la douleur de leurs proches et de leurs camarades. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 26, 2019

Il «exprime son soutien le plus total à leurs camarades de l'armée de terre et des armées françaises. Il tient à saluer le courage des militaires français engagés au Sahel et leur détermination à poursuivre leur mission. Il les assure de son entière confiance», conclut le texte.

Cet accident porte à 38 le nombre de soldats français tués au Mali depuis le début de l'intervention française dans ce pays du Sahel en 2013, avec l'opération Serval. L'actuelle opération, Barkhane, mobilise 4500 militaires au Sahel. (ats/nxp)