Somnambule, un enfant meurt de froid dehors

Bogdan, un enfant de quatre ans, est mort de froid après être sorti de chez lui en pyjama et en pleine nuit. Cet habitant de Yaha en Sibérie, souffrait de somnambulisme.

C'est sa maman qui, en se réveillant à 6 heures du matin, a trouvé la porte de chez eux ouverte. Elle a suivi les traces de pas dans la neige et a découvert son petit garçon sans vie allongé au sol. Les températures cette nuit là avoisinaient les -20 degrés, relatait mardi le Siberian Times.

Tragedy as boy, 4, sleepwalks to death in -20C cold. Mother goes in search of Bogdan when she wakes at 6am, and finds he has wandered out of house in middle of night into fierce frost https://t.co/aZ2BxKWmZc pic.twitter.com/QB8lC5yHoa