Soupçonné de préparer des attentats à New York

Un résident du New Jersey, membre présumé du Hezbollah, a été arrêté à New York, accusé d'avoir transmis des informations en vue de possibles attentats aux Etats-Unis, a indiqué jeudi le ministère américain de la justice. Il encourt plus de 25 ans de prison.

Selon les procureurs américains, ce Libanais de 42 an naturalisé américain en 2008 aurait commencé en 1999 à suivre les entraînements du Hezbollah, organisation chiite libanaise pro-iranienne classée comme terroriste aux Etats-Unis depuis 1997.

En tant que membre de la branche du Hezbollah chargée des opérations externes - à laquelle a notamment été attribué l'attentat de 2012 contre des touristes israéliens à l'aéroport de Bourgas, en Bulgarie - il aurait transmis des informations sur des cibles américaines potentielles.

Mariage «blanc»

Après son installation aux Etats-Unis en 2000, tout en retournant régulièrement au Liban pour des séances d'entraînement, l'homme aurait notamment fourni des renseignements détaillés sur des lieux emblématiques new-yorkais, dont le siège de l'ONU, l'Empire State Building, Times Square, des ponts, des tunnels ou des aéroports. En 2005, il aurait aussi essayé, dans un pays non précisé, d'assassiner un citoyen israélien qu'il soupçonnait d'espionnage.

Il est par ailleurs accusé d'avoir fait un mariage «blanc» en 2012, pour permettre à une complice, non identifiée dans l'acte d'accusation, d'obtenir la nationalité américaine. «Il cherchait des cibles possibles à travers les Etats-Unis», a affirmé le procureur fédéral de Manhattan. «Bien que naturalisé américain, sa véritable allégeance allait au Hezbollah, une organisation terroriste responsable d'attentats depuis des décennies, qui ont tué des centaines de personnes».

L'homme a été inculpé au total de neuf chefs d'accusations: deux d'entre eux, concernant l'aide à une organisation terroriste, sont passibles chacun de 20 ans de prison. Celui lié au mariage blanc à des fins de terrorisme pourrait lui valoir 25 ans de détention. (ats/nxp)