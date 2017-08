Sous Trump, on ne dit plus «changement climatique»

On savait que le climat ne faisait pas partie des priorités de l'administration Trump. Or, il semblerait que le département de l'agriculture américain travaille dur pour faire en sorte que le réchauffement global et les questions autour de l'environnement ne vienne pas interférer avec la production agricole US.

En effet, différents responsables du département s'efforcent de trouver des termes moins alarmants pour parler des problèmes liés au climat. C'est ce que révèle un échange d’emails datés de janvier à juin 2017 rendu public par The Guardian en début de semaine. Il est clairement écrit que l’un des chevaux de bataille de l’administration précédente, le changement climatique, «ne fait plus du tout partie des priorités actuelles». Plus loin, Bianca Moebius-Clune, la responsable de la santé des sols pour le département, explique qu’il faut «changer la manière dont on parle des choses» et qu’il existe de nombreux «bénéfices à tirer d’une remise à flot du carbone».



Novlangue climatosceptique

Un document liste les expressions à éviter et les formules pour les remplacer, ceci pour mieux «servir les agriculteurs de notre nation et les propriétaires terriens». Pour «changement climatique» on recommande d’user d’une formule un peu vague pouvant se traduire par «météo extrême». Plutôt que d’«adaptation au changement climatique», il est préconisé de parler de «résilience aux conditions météorologiques extrêmes». La formule «réduire les gaz à effet de serre» est bannie au profit de la très peu explicite «créer de la matière organique du sol, augmenter l'utilisation des nutriments». Lorsqu’on veut évoquer le captage et stockage du carbone, on usera d’un «verbiage autour de l’utilisation de matières organiques pour améliorer la santé du sol».

Enfin, dans un des emails, un collaborateur préconise la «discrétion autour de ces adaptations terminologiques». (nxp)