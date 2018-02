Star assassinée: l'enquête repart 40 ans après

La police américaine, s'appuyant sur de nouveaux témoignages dans l'affaire du décès par noyade en 1981 de l'actrice américaine Natalie Wood, l'un des plus anciens mystères d'Hollywood, s'intéresse de nouveau au mari de la star, l'acteur Robert Wagner.

Robert Wagner, 87 ans, a été désigné «personne d'intérêt», stade qui préside une désignation formelle comme suspect, a précisé dans un communiqué Nicole Nishida, porte-parole du shérif de Los Angeles (ouest), ajoutant que de nouveaux témoignages présentent «une nouvelle séquence des événements» sur les circonstances de ce décès qui avait ému le pays tout entier.

Décès de Natalie Wood : la police s'intéresse de près à Robert Wagner https://t.co/DHX4iniDXg — Culturebox (@Culturebox) 2 février 2018

La star de «West Side Story» Natalie Wood, alors âgée de 43 ans, avait été retrouvée noyée le 29 novembre 1981 alors qu'elle faisait du bateau près de l'île Catalina, dans la baie de Los Angeles, avec son second mari l'acteur Robert Wagner, l'acteur Christopher Walken, ami du couple, et le capitaine du yacht «The Splendour».

La police avait conclu à un accident mais l'enquête avait été rouverte en 2011 après de «nouvelles informations importantes» fournies notamment par le capitaine du bateau, Dennis Davern, selon lequel le couple s'était disputé juste avant que Natalie Wood disparaisse. Le capitaine s'était rendu compte qu'elle n'était pas à bord vers minuit, et que Wagner avait trop attendu avant d'appeler les secours.

Etats-Unis : près de 40 ans après la mort mystérieuse de l'actrice Natalie Wood, la police suspecte son mari Robert Wagner, aujourd'hui âgé de 87 anshttps://t.co/l8FYiMGFbU pic.twitter.com/9CFDUz3BIK — franceinfo (@franceinfo) 2 février 2018

La police de Los Angeles n'avait cependant trouvé aucune preuve pouvant étayer la thèse du meurtre. La cause du décès avait été requalifiée en «noyade et autres facteurs indéterminés». Selon un nouveau rapport médico-légal révélé début 2013, le couple et Walken étaient saoûls et les ecchymoses trouvées sur le corps n'étaient peut-être pas accidentelles.

«Une nouvelle séquence»

«Pour la première fois, nous avons des témoignages présentant une nouvelle séquence d'événements sur le bateau cette nuit-là», selon Mme Nishida.

Un témoin a rapporté avoir entendu des cris et des bruits sourds en provenance de la cabine du couple. D'autres témoins ont évoqué une dispute ensuite entre un homme et une femme à l'arrière du bateau. Ils ont dit avoir pensé qu'il s'agissait des voix de Natalie Wood et Robert Wagner, a-t-elle ajouté.

«Les déclarations de ces nouveaux témoins diffèrent de la version originale des événements relatée par de précédents témoins, y compris les individus à bord du bateau», selon Mme Nishida.

Près de 40 ans après, Robert Wagner devient principal suspect dans la mort de Natalie Wood https://t.co/EisTGB9su8 — AlloCiné (@allocine) 1 février 2018

Robert Wagner, soupçonné depuis longtemps de n'avoir pas tout dit sur ce qui s'était passé cette nuit-là, avait refusé de parler aux enquêteurs après la réouverture de l'enquête, arguant avoir déjà répondu à toutes les questions.

«Avons-nous suffisamment d'éléments pour procéder à une arrestation à l'heure qu'il est? Non», a ajouté Mme Nishida. «Nous en restons à une enquête sur une mort suspecte. Toutefois (...) nous savons que même les cas les plus difficiles peuvent être résolus quand des témoins se présentent».

Samedi 3 février, les enquêteurs évoqueront l'affaire dans «48 Hours», une émission de CBS (vidéo en anglais)

(afp/nxp)