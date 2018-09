Stormy Daniels décrit les parties intimes de Trump

L'actrice pornographique Stormy Daniels, qui affirme avoir eu une liaison avec Donald Trump il y a plus de dix ans, détaille en termes crus l'anatomie du président américain, dans des extraits de sa prochaine autobiographie, publiés mardi par le Guardian.

This will get Trump's attention this morning : https://t.co/Ym4Wsbb4d9 — Raw Story (@RawStory) September 18, 2018

This excerpt from the #StormyDaniels

book in which she details her alleged affair with @realDonaldTrump... That's bananas ???????????????? pic.twitter.com/i7DJJmSGQr — 2019 MVP TATUM (@BiggLynch) September 18, 2018

Référence à «Mario Kart»

«C'est peut-être la relation sexuelle la moins impressionnante que j'aie jamais eue, mais il n'était clairement pas de cet avis», assène Stephanie Clifford, de son vrai nom, dans son livre à paraître début octobre, «Full Disclosure».

Stormy Daniels accompagne son récit de détails très explicites sur l'anatomie de l'homme d'affaires. Ces descriptions, accompagnées d'une référence à un personnage en forme de champignon du jeu vidéo «Mario Kart», régalait mardi la twittosphère, où ces mots figuraient parmi les sujets les plus commentés aux Etats-Unis.

Stormy Daniels says Trump's private parts resemble Toad from Mario Kart, with 'Yeti pubes' https://t.co/3eFgspy1TC pic.twitter.com/HW5hcejRQV — New York Daily News (@NYDailyNews) 18 septembre 2018

Yep. Trump, Mario Kart, Toad, Yeti, Stormy Daniels. pic.twitter.com/2zhEOWqQs1 — Brian Gass (@gassmeister) 18 septembre 2018

Well, looks like we can add Mario Kart to the list of things that Donald Trump has ruined. #WishIHadNotReadThat :flushed::confounded::nauseated_face::scream: pic.twitter.com/nWwmoN1qJ4 — Sarah Rumpf (@rumpfshaker) 18 septembre 2018

Dear internet, thanks for ruining Toad and Mario Kart by associating them with Donald Trump’s junk https://t.co/xb1QybuNRw pic.twitter.com/1AW4SoFWe2 — The Verge (@verge) 18 septembre 2018

Stormy Daniels assure avoir eu une relation sexuelle avec M. Trump en 2006, quelques mois après la naissance du dernier enfant du magnat new-yorkais, Barron et alors qu'il était déjà marié à Melania Trump.

Son ancien avocat, Michael Cohen, a admis devant la justice avoir payé Stormy Daniels 130.000 dollars, à la demande de Donald Trump, pour acheter son silence peu avant l'élection présidentielle de novembre 2016.

Une «femme moderne»

M. Trump, qui a toujours nié avoir eu cette liaison avec l'actrice de films X, a reconnu avoir remboursé son avocat.

L'avocat de Stormy Daniels, Michael Avenatti, a défendu le livre de sa cliente, affirmant que le plus important n'était pas la description de sa liaison présumée. «C'est en fait la description de sa vie et de son rôle de femme moderne qui n'a pas peur de dire la vérité face au pouvoir», a-t-il réagi sur Twitter.

The most important thing about @stormydaniels book is not the description of her sex with Mr. Trump. It is instead her description of her life and role as a modern woman unafraid to speak truth to power. I am proud to call her my client and my friend. — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) September 18, 2018

La parution de «Full Disclosure», prévue le 2 octobre en anglais, survient moins d'un mois après celle, dans un tout autre registre, du livre explosif du journaliste d'investigation Bob Woodward, qui décrivait une présidence Trump plongée dans le chaos. (afp/nxp)