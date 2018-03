Stormy Daniels: test au détecteur de mensonges

Des médias américains, dont le Wall Street Journal, ont publié mardi les résultats d'un test au détecteur de mensonges qui, selon eux, vient à l'appui des affirmations de l'actrice porno Stormy Daniels sur la liaison qu'elle dit avoir eue avec le président américain Donald Trump.

L'avocat de Stormy Daniels, Michael Avenatti, a diffusé sur Twitter mardi une photo de sa cliente sanglée sur une chaise et en train de passer l'examen. Il ajoute le mot-dièse #searchfortruth (à la recherche de la vérité).

Le Wall Street Journal affirme que l'avocat a payé 25'000 dollars pour obtenir la vidéo de Stormy Daniels en train de répondre au détecteur de mensonge. Le rapport de cet examen passé en mai 2011 à la demande du magazine de potins «In Touch», qui avait interviewé Stormy Daniels mais n'a publié cet entretien qu'en début d'année, dit qu'elle est honnête lorsqu'elle affirme notamment avoir eu un rapport sexuel non protégé avec Donald Trump en juillet 2006.

Pas recevable au tribunal

En revanche, l'examen n'a pas confirmé les allégations de l'actrice porno - Stephanie Clifford de son vrai nom - selon lesquelles le magnat de l'immobilier lui aurait promis de la faire figurer dans son émission de téléréalité «The Apprentice». Les examens au détecteur de mensonge ne sont toutefois généralement pas recevables dans les tribunaux au motif que leur exactitude scientifique n'est pas avérée.

Stormy Daniels a de son côté tweeté mardi: «techniquement je n'ai pas couché avec le président des Etats-Unis il y a douze ans. Il n'y a pas eu de sommeil (hé hé) et il n'était qu'une star de téléréalité un peu loufoque. (...) Mais c'EST important pour les gens (de savoir) qu'il a menti, a tenté de m'intimider, a enfreint des lois pour étouffer l'affaire, etc».

