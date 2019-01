Surprise! La croissance démographique ralentit

Toutes les projections le confirment. La croissance démographique mondiale est en train de fléchir. À l’aune de l’année qui débute, c’est plutôt une bonne nouvelle. Sauf que les choses ne sont pas si simples et que les chiffres annoncés demeurent vertigineux. Si les taux de naissances déclinent dans les pays riches, ils flambent dans les pays en développement. La comparaison des courbes des naissances et des décès à travers le monde annonce le déclin de l’Europe et laisse entrevoir un boom démographique sans précédent sur le continent africain. D’abord, il convient de regarder les chiffres dans leur globalité.

Malgré la décélération observée, la planète va compter plus de 11 milliards d’habitants à la fin du siècle. Sur la seule période 1950-2017, la population mondiale a été multipliée par presque quatre, passant de 2 à 7,6 milliards aujourd’hui. Elle atteindra 8,6 milliards en 2030, 9,8 en 2050 et 11,2 en 2100, selon l’ONU. «La croissance démographique a atteint un taux maximum de plus de 2% par an il y a exactement cinquante ans. Le rythme a diminué de moitié depuis. On est à un peu plus de 1% par an. Il devrait continuer de baisser au cours des prochaines décennies en raison de la diminution de la fécondité», affirme le démographe français Gilles Pison (voir interview ci-contre).

En novembre dernier, le journal «The Lancet» a donné le détail d’une étude de l’Institut de métrologie sanitaire et d’évaluation (IHME, Université de Washington à Seattle), organisme financé par la Fondation Bill et Melinda Gates, qui rappelle que le nombre global d’enfants par femme dans le monde est passé de 4,7 en 1950 à 2,4 aujourd’hui. Des données conformes à celles rassemblées par l’ONU dans sa dernière étude sur la population mondiale, parue en 2017.

Dans le détail, 91 nations, principalement situées en Europe et sur le continent américain, n’ont pas un nombre de naissances suffisant pour maintenir leur population actuelle. Tous ces pays ont déjà passé le cap de la transition démographique*. À l’inverse, en Afrique et en Asie, les taux de natalité sont en augmentation, selon cette étude. Un tiers de la croissance démographique mondiale d’ici à 2030 sera le fait de trois pays seulement: l’Inde, le Nigeria et la Chine. Du point de vue démographique, la Chine et l’Inde sont désormais au coude à coude, avec une population estimée à environ 1,3 milliard d’habitants en 2018. L’Inde devrait détrôner la Chine dès 2024.

Inquiétante Afrique

Mais ce qui inquiète tous les observateurs, c’est l’explosion démographique annoncée de l’Afrique: 2,5 milliards d’habitants en 2050, 4,4 en 2100. En 2017, en marge de la COP23, à Bonn (Allemagne), 15'000 scientifiques du monde entier ont publié un appel urgent concernant l’habitabilité de la planète en recommandant, entre autres, des mesures démographiques allant dans le sens d’une forte réduction du taux de fécondité en Afrique notamment, au prétexte que l’explosion du nombre d’habitants prétériterait les chances de développement économique du continent. Ce qui est vraisemblable. Derrière cette louable inquiétude, il y a aussi celle des Européens, qui craignent de voir monter la vague migratoire sur laquelle surfent déjà tous les leaders populistes.

Comme le relève le professeur Gilles Pison, tout n’est pas écrit d’avance, même si les projections chiffrées sont jugées fiables. En 1968, le biologiste américain Paul Ehrlich avait joué les cassandres en annonçant l’arrivée d’une «bombe» démographique dans l’ouvrage du même nom. Elle allait inéluctablement provoquer une famine mondiale avant la fin du siècle par manque de ressources. Il s’est trompé. La planète peut subvenir aux besoins de 10 ou 12 milliards d’habitants, mais cela impose de revoir nos modes de production et de consommation. De fait, la question démographique sous-tend toutes les grandes problématiques sociétales contemporaines: ressources, climat, conflits, migrations, urbanisation, croissance, éducation, emploi, retraites, santé…

* La transition démographique désigne le passage d’un régime traditionnel où la fécondité et la mortalité sont élevées et s’équilibrent à peu près à un régime où la natalité et la mortalité sont faibles et s’équilibrent également

«La part de l’Europe ne peut que diminuer»

Professeur au Muséum national d’histoire naturelle, chercheur associé à l’Institut national d’études démographiques (INED) à Paris, Gilles Pison va au-delà des statistiques. Le problème n’est pas, selon lui, celui du nombre d’habitants et de leur répartition.

Faut-il s’inquiéter du déclin démographique de l’Europe?

La population de l’Europe pourrait rester stable, mais sa part dans l’ensemble mondial ne peut que diminuer. C’est la première région du monde à avoir connu la transition démographique, il y a deux siècles, et la croissance qui va avec. Maintenant, c’est au tour des autres continents. Cela doit-il être un sujet d’inquiétude? On voit bien que l’importance d’un pays n’est pas proportionnelle à sa population. Avec 330 millions d’habitants, soit 1/20 de l’humanité, les États-Unis dominent le monde.

Un renversement de tendance est-il possible?

Non. Les projections démographiques sont relativement fiables lorsqu’il s’agit d’annoncer l’effectif de la population à court terme. 2050, c’est dans à peine un peu plus de trente ans. On peut estimer sans trop se tromper la part des 7,7 milliards d’habitants d’aujourd’hui qui ne seront plus en vie, et avoir une idée du nombre de naissances qui viendront s’ajouter d’ici à 2050, parce que les femmes qui mettront au monde des enfants sont déjà nées pour la plupart. On connaît leur effectif et on peut faire des hypothèses sur le nombre d’enfants qu’elles auront en moyenne.

L’explosion du nombre des naissances en Afrique sera-t-elle forcément synonyme de migrations?

D’abord, il faut regarder le phénomène migratoire sur le long terme. Il y a à peu près 260 millions d’humains qui vivent dans un autre pays que celui où ils sont nés. Cela représente 3% des humains. Il y a un siècle, c’était la même proportion. Les flux migratoires seront-ils beaucoup plus importants dans le futur? Ce n’est pas sûr. Ce qui est sûr, c’est qu’il faut tout faire pour éviter que les inégalités se creusent entre pays riches et pays pauvres, mais aussi à l’intérieur des pays qui connaissent un fort développement, comme la Chine. C’est là l’un des grands défis à venir.

Donc, même si la croissance démographique fléchit, nous serons 11 milliards à la fin du siècle?

L’humanité n’échappera pas à un surcroît de 2 à 4 milliards d’habitants d’ici à la fin du siècle, en raison de l’inertie démographique. Même si la fécondité mondiale n’était que de 1,5 enfant par femme au lieu de 2,5 comme aujourd’hui, la population continuerait d’augmenter encore pendant quelques décennies parce qu’il y a beaucoup d’adultes en âge d’avoir des enfants. Je sais que certains souhaitent un arrêt de la croissance tout de suite, mais c’est impossible. Comment l’obtenir? Par une baisse drastique de la fécondité? Elle est déjà en cours mais ne peut stopper la croissance. Par une hausse de la mortalité? Personne ne le souhaite. Par des migrations massives vers Mars? Irréaliste. La diminution de la population n’est pas une option. Nous ne pouvons pas agir sur la croissance démographique à court terme. En revanche, nous pouvons agir sur nos modes de vie, afin de les rendre plus respectueux de l’environnement et plus économes en ressources. C’est à notre portée et on doit le faire tout de suite. C’est moins la question du nombre des humains que celle de leur mode de vie qui est posée. (24 heures)