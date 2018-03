Susan Rice rejoint Netflix

Le service de vidéo en streaming Netflix a annoncé jeudi avoir nommé à son conseil d'administration, Susan Rice, l'ancienne conseillère à la sécurité nationale et ambassadrice à l'ONU de Barack Obama.

«Pendant des décennies, elle s'est attaquée à des problèmes d'envergure mondiale difficiles et complexes avec intelligence, intégrité et (avec) de l'intuition et nous sommes impatients de profiter de son expérience et de sa sagesse», a indiqué le cofondateur et PDG de Netflix, Reed Hastings.

«Je suis ravie de me joindre au conseil d'administration de Netflix, une compagnie à la pointe du progrès dont j'admire profondément la direction, les productions de grande qualité et une culture unique en son genre», a indiqué Mme Rice, qui était l'une des figures les plus en vue de la présidence Obama.

Menaces de désabonnement

Elle a été conseillère à la sécurité nationale --un poste crucial qui demande la confiance du président-- de 2013 à 2017. Auparavant, elle avait été nommée ambassadrice des Etats-Unis aux Nations unies peu après l'élection de M. Obama.

Susan Rice est actuellement chercheuse invitée à l'université de Harvard. Elle s'est retrouvée l'année dernière au centre d'une violente polémique lancée par un groupe d'élus républicains qui l'accusent d'avoir révélé des noms de membres de la campagne de Donald Trump contenus dans des transcripts secrets d'écoutes faites par les services de renseignement américains dans le cadre de l'affaire des ingérences russes dans l'élection de 2016.

Sur Twitter, de fervents républicains ont menacé de se désabonner de Netflix pour protester contre la nomination de Mme Rice. Début mars, le New York Times avait affirmé que Barack Obama et son épouse Michelle allaient produire des programmes, des émissions de débats pour Netflix. (afp/nxp)