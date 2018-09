Suspicion de choléra dans un avion venant d'Algérie

Quelque 150 passagers d'un vol Oran-Perpignan ont été autorisés mercredi à quitter l'aéroport du sud de la France après avoir été pris en charge par les secours, en raison d'une suspicion de choléra sur un enfant à bord, a-t-on appris auprès des pompiers.

«Un enfant est susceptible d'être porteur du choléra et a été évacué vers l'hôpital pour des examens», ainsi que sa mère et ses proches, ont indiqué à l'AFP les pompiers et la préfecture du département. «Des prélèvements vont être faits sur l'enfant pour vérifier» si ce cas est avéré.

Les autres passagers - 147 au total - et les membres d'équipage ont été évacués de l'appareil, après avoir été retenus à bord un peu plus d'une heure.

Des passagers d'un vol venant d'Algérie pris en charge à Perpignan à cause d'une suspicion de choléra https://t.co/9WzTFUE4kQ — Le HuffPost (@LeHuffPost) 5 septembre 2018

Encadrés par les pompiers, ils ont quitté l'avion après une «désinfection des mains» et une prise de renseignement sur leurs adresses et identités afin de suivre l'évolution de leur état de santé, si le cas de choléra était confirmé, selon la préfecture.

L'avion, de la compagnie ASL Airlines, a atterri vers 11H45 GMT sur le tarmac de Perpignan. Les pompiers et les services de secours ont été prévenus par un appel téléphonique des sapeurs-pompiers de l'aéroport.

"Un enfant est susceptible d'être porteur du choléra et va être évacué vers l'hôpital pour des examens", ont indiqué à l' #AFP les pompiers. Les autres passagers et les membres d'équipage de cet avion en provenance d'Oran, étaient de leur côté "en cours d'évacuation" pic.twitter.com/CXFriaohzm — Agence France-Presse (@afpfr) 5 septembre 2018

Une épidémie de choléra ayant contaminé quelque 74 personnes a fait deux morts en Algérie depuis son apparition le 7 août. Elle est désormais «maîtrisée», a affirmé mardi le ministre de la Santé, Mokhtar Hasbellaoui.

Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés. Elle est facile à traiter par réhydratation notamment, mais peut tuer en quelques heures faute de traitement.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que la durée d'incubation peut aller jusqu'à cinq jours, mais que le vibrion responsable de la maladie peut rester présent jusqu'à 10 jours chez des porteurs sains.

???????? Perpignan : 147 passagers en provenance d’Algérie en quarantaine pour une suspiscion de choléra. https://t.co/vUDck0KjaP — Actu17 (@Actu17) 5 septembre 2018

(afp/nxp)