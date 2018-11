Sydney: un mois de pluie en quelques heures

Vols annulés, liaisons ferrées coupées, voitures à l'arrêt dans des rues inondées... Le chaos régnait mercredi matin à Sydney après des précipitations diluviennes, certains quartiers ayant reçu en quelques heures l'équivalent d'un mois de pluie.

27 floors up, a view of Sydney. Rain and clouds obscure the city. Opera house is hidden. pic.twitter.com/Hny43aeA3M — Doug Bandow (@Doug_Bandow) 28 novembre 2018

Les services météorologiques ont indiqué que jusqu'à 106 millimètres de pluie étaient tombés dans certains secteurs, alors que la moyenne des précipitations en novembre sur la plus grande ville australienne est de 84 millimètres.

Traffic from planes, trains and automobiles were delayed or completely ground to a halt in Sydney, Australia as the city is flooded by a month’s worth of rain in 2 hours #SydneyStorm, #sydneyweather pic.twitter.com/s3XAyK7wfo — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 28 novembre 2018

Une personne a, selon les médias, été tuée dans un accident de la route dû aux conditions météorologiques, et deux pompiers ont été blessés par la chute d'un arbre lors d'une opération de secours, dont une femme qui a eu la jambe brisée.

Vols annulés

«Les conditions que nous connaissons aujourd'hui sont parmi les pires que nous ayons vues, et j'appelle tout le monde, les automobilistes comme les piétons, à faire preuve de la plus grande prudence», a déclaré le commissaire Michael Corby.

It's still early in the morning, but Sydney has already received 100 millimetres of rain ? Latest #SydneyStorm updates: https://t.co/vPZMJref8h pic.twitter.com/ZUdAcLLtPK — The Sydney Morning Herald (@smh) 27 novembre 2018

Les fournisseurs d'électricité ont indiqué qu'au moins 6000 personnes étaient privées de courant.

De nombreux vols ont été annulés ou retardés sur le principal aéroport international de la ville en raison d'appareils coincés sur le tarmac, alors que des équipes au sol se protégeaient du déluge.

L'Australie connaît régulièrement des phénomènes climatiques extrêmes, qu'il s'agisse d'inondations, de sécheresses, de tempêtes de sable. Si Sydney est noyé sous les eaux, l'Etat du Queensland (nord-est) connaît une grave canicule qui a alimenté des feux de forêt et contraint de nombreux habitants à évacuer. (afp/nxp)