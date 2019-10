Syrie: renforts US sur les champs pétroliers

Syrie et Turquie s'invectivent devant le Conseil de sécurité

L'ambassadeur syrien à l'ONU, Bashar Ja'afari, a vivement dénoncé «l'agression» de la Turquie contre son pays, trouvant «étrange» l'utilisation par Ankara de l'article 51 de la Charte de l'ONU sur la légitime défense pour justifier son opération militaire. Il a en outre réclamé «le plein respect de la souveraineté syrienne» et «le retrait de toutes les forces étrangères illégitimes» de Syrie.



«Je rejette et condamne fermement toute présentation erronée de notre opération de lutte contre le terrorisme comme un acte d'agression», a répliqué son homologue turc, Feridun Sinirlioglu. Il s'agissait d'une «opération limitée de lutte contre le terrorisme» qui visait notamment à «garantir l'intégrité territoriale et l'unité de la Syrie». «Elle n'a visé que des terroristes et leurs repaires, leurs armes et leurs véhicules», a-t-il insisté.