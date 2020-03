Tariq Ramadan jugé dans un autre procès

Tariq Ramadan est convoqué le 24 juin devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir dévoilé l'identité d'une des femmes qui l'accuse de viol, dans son dernier livre et lors d'une interview en septembre sur BFMTV, a appris lundi l'AFP de sources concordantes.

L'islamologue suisse est mis en examen pour les viols de quatre femmes qu'il conteste. Le parquet lui reproche d'avoir enfreint l'article 39 de la loi sur la liberté de la presse, qui interdit de «diffuser (...) des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelle» sans son accord écrit. Une infraction passible de 15'000 euros d'amende.

Or, dans son livre publié le 11 septembre, Tariq Ramadan cite à 84 reprises le véritable nom d'une des plaignantes. Surnommée «Christelle» dans les médias, elle a dénoncé un viol commis dans une chambre d'hôtel à Lyon en octobre 2009. Le parquet a également cité à comparaître l'éditeur du livre, les Presses du Châtelet.

«Faire peur aux plaignantes»

Le ministère public demande que l'intellectuel soit aussi jugé pour avoir cité le nom de cette femme à deux reprises lors d'une interview le 6 septembre sur BFTMV, ainsi que sur le site internet reprenant le communiqué sur la parution du livre. Joint par l'AFP, l'avocat de Tariq Ramadan n'a pas souhaité réagir.

«Monsieur Ramadan a délibérément fait le choix de faire peur aux plaignantes en suscitant des réactions de harcèlement à l'encontre de ma cliente», a réagi Me Eric Morain, l'avocat de «Christelle». «Faire peur aux victimes pour les inciter à se taire et se terrer ne doit plus être une alternative», a-t-il ajouté.

Sa cliente avait tenté par un référé, une procédure d'urgence, de faire interdire la sortie du livre en septembre. Mais le tribunal avait considéré que son identité avait déjà été rendue publique et que sa demande «porterait une atteinte excessive et disproportionnée à la liberté d'expression» de M. Ramadan, selon le jugement.

Dans cet ouvrage, intitulé «Devoir de vérité», Tariq Ramadan relate la manière dont il a vécu l'affaire qui lui a valu de passer près de dix mois en détention provisoire, dans un texte teinté de méditations spirituelles. (ats/nxp)