«Tariq Ramadan m'a uriné dessus »

Fin octobre, quelques jours après la première plainte visant l'intellectuel suisse, une femme de 40 ans, qui a été présentée par les médias sous le pseudonyme de «Christelle», accuse Tariq Ramadan de l'avoir violée et frappée lors de leur unique rencontre dans un hôtel à Lyon (centre-est) en 2009.

«Coups sur le visage et sur le corps, sodomie forcée, viol avec un objet et humiliations diverses, jusqu'à ce qu'elle se fasse traîner par les cheveux vers la baignoire et uriner dessus, ainsi qu'elle l'a décrit dans sa plainte», rapporte le magazine «Vanity Fair», qui l'a rencontrée.

Tariq Ramadan et «Christelle» ont confronté jeudi en fin d'après-midi leurs versions. Au terme de trois heures d'audition très tendue, le théologien, qui nie tout rapport sexuel avec cette femme, a refusé de signer le procès-verbal.

«Chacun est resté sur ses positions», a précisé une source proche du dossier. Selon elle, la version de l'islamologue a été mise à mal par le fait que l'accusatrice connaissait un détail intime du corps de l'islamologue: une petite cicatrice à l'aine, indécelable sans un contact rapproché.

Dans les confidences recueillies par la journaliste de Vanity Fair, «Christelle» a raconté tout le déroulé de leur rencontre, toute la construction de leur relation virtuelle avant la vraie rencontre, qui précédait une de ses conférences à Lyon, et qui, selon elle, a fait vaciller tout le reste de sa vie.

Une information judiciaire pour viol et viol sur personne vulnérable - cette plaignante ne marchant qu'avec des béquilles suite à un accident - a été ouverte et son placement en détention provisoire a été demandé par le parquet.

Affaire Tariq #Ramadan: le récit exclusif de Christelle, victime présumée, sur un système d'emprise. Dans Vanity Fair.

En ligne ici et sur @VanityFairFR

Lors de sa confrontation en garde à vue avec Christelle, Ramadan à nié viol et même acte sexuel. Mais Christelle a pu d'écrire une petite cicatrice intime.

Il est déféré au Parquet en vue d'une mise en examen.

