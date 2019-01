Téhéran échoue dans le lancement d'un satellite

L'Iran a échoué mardi à placer sur orbite un satellite qu'il avait lancé malgré les critiques des États-Unis, a indiqué à la télévision d'État le ministre des Télécommunications.

«Le lancement ce matin du satellite Payam par la fusée Basir a réussi. Mais malheureusement le satellite n'a pas pu être placé sur orbite lors de la dernière phase», a déclaré Mohammad Javad Azari-Jahromi.

Payam et la fusée porteuse avaient été testés avec succès avant les deux premières phases, mais le satellite n'a pu atteindre «la vitesse nécessaire» quand il s'est détaché de la fusée lors de la troisième phase, a-t-il précisé.

Le satellite devait graviter autour de la Terre à environ 600 km d'altitude, avait indiqué lundi la télévision d'Etat.

Mercredi dernier, le ministre des Télécommunications avait déclaré que le satellite «Payam» et un deuxième appelé «Doosti» avaient été testés avec succès et que «des bonnes nouvelles» seraient bientôt communiquées.

Le satellite «Doosti», en orbite à 250 km d'altitude, sera chargé de la même mission que «Payam», avec un accent mis sur l'agriculture, avait alors précisé le ministre, cité par l'agence de presse Tasnim.

@azarijahromi : #Iran's Payam satellite not placed into orbit https://t.co/XIFtA6tw7o pic.twitter.com/txU32TfxbR