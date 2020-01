Téhéran riposte à coups de missiles en Irak

L'Iran a annoncé tôt mercredi avoir tiré «des dizaines de missiles» sur une base en Irak utilisée par des soldats américains en représailles à l'assassinat à Bagdad par Washington du général iranien Qassem Soleimani, promettant des «réponses encore plus dévastatrices» en cas de nouvelle attaque américaine.

Au moins neuf missiles se sont abattus dans la nuit de mardi à mercredi sur la base aérienne d'Aïn al-Assad, dans l'ouest désertique de l'Irak, où sont postés des soldats américains, a indiqué à l'AFP une source de sécurité, ajoutant que l'attaque était toujours en cours.

"At approx 1730EST on 1/7, Iran launched at least a dozen ballistic missiles against US military &coalition forces in Iraq. It's clear these missiles were launched from Iran & targeted at least 2 Iraqi military bases hosting US military &coalition personnel at Al-Assad & Irbil.. — Alyssa Farah (@PentagonPresSec) January 8, 2020

«Plus d'une douzaine de missiles» ont été tirés par l'Iran contre les bases d'Aïn al-Assad et d'Erbil en Irak, utilisées par l'armée américaine, a indiqué mardi soir le Pentagone dans un communiqué. Le ministère américain de la Défense a annoncé être en train de conduire une «évaluation préliminaire des dégâts» et d'évaluer sa «réponse» à l'attaque.

Shelling of Al-Assad airbase halted with around 35 rounds hitting the base- military source to @CarlaBabbVOA



This image is posted by the Iranian regime's Etemad Online outlet claiming to be Ain Al-Assad airbase. pic.twitter.com/Ptdre5Thgq — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) January 7, 2020

Ces tirs interviennent alors que se terminent à peine les funérailles du général iranien Qassem Soleimani, assassiné vendredi à Bagdad sur ordre du président américain Donald Trump aux côtés de l'Irakien Abou Mehdi al-Mouhandis, leader des paramilitaires pro-Iran désormais intégrés aux forces de sécurité irakiennes.

Une quinzaine d'attaques à la roquette ont déjà visé des soldats et des diplomates américains en Irak depuis la fin octobre. Aucune n'a été revendiquée mais Washington en a attribué plusieurs aux factions irakiennes pro-Iran. Cette fois-ci, un peu plus de 24 heures après un cafouillage des États-Unis, leur commandement militaire affirmant se retirer du pays conformément à un appel du Parlement et le Pentagone démentant, c'est Téhéran qui a revendiqué les raids de la nuit de mardi à mercredi.

Ces frappes, survenues en trois vagues, ont été menées avec «des dizaines de missiles», ont annoncé les Gardiens de la révolution iraniens, l'armée idéologique de la République islamique cités par la télévision d'État iranienne.

Le président des États-Unis Donald Trump a été informé des frappes visant des installations américaines en Irak et suit la situation «de près», a annoncé mardi soir la Maison Blanche. «Nous sommes au courant des informations concernant des attaques contres des installations américaines en Irak. Le président a été informé, suit la situation de près et consulte son équipe de sécurité nationale», a indiqué Stephanie Grisham, porte-parole de l'exécutif américain.

We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team. — Stephanie Grisham (@PressSec) January 7, 2020

Cette attaque, toujours en cours, intervient un peu plus de 24 heures après un cafouillage des États-Unis, leur commandement militaire affirmant se retirer du pays conformément à un appel du Parlement et le Pentagone démentant. Plusieurs États membres de la coalition ont déjà retiré des soldats, par craintes de nouvelles attaques à la roquette, dont une quinzaine ont déjà visé des bases où sont postés les militaires de la coalition depuis fin octobre. (afp/nxp)