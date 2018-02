Tempête de neige record à Moscou: au moins un mort

Au moins une personne est morte et cinq ont été blessées à Moscou au cours de la plus forte tempête de neige jamais enregistrée dans la ville depuis que les relevés existent, ont déclaré dimanche le maire de la capitale russe et des agences météorologiques.

Moscow with loads of snow! Its the heaviest snowfall in 100 years! pic.twitter.com/Ad62Kv3O21 — Wahid Razvi (@Wahidrazvi) 4 février 2018

Conditions extrêmes

En vingt-quatre heures, Moscou a reçu 43 centimètres de neige, soit plus de la moitié de ce qui tombe en moyenne sur la ville en un mois, selon le Service national de météorologie.

Moscow snow blitz pic.twitter.com/W8BWsc2sps — Daniel Gusev (@dngusev) 4 février 2018

«Une personne est morte après la chute d'un arbre sur une ligne électrique», a déclaré le maire de Moscou Sergueï Sobianine sur le réseau social russe VKontakte, ajoutant que 360 chutes d'arbres ont déjà été signalées à cause des conditions météorologiques extrêmes.

Forts vents attendus

«Selon les dernières informations, cinq personnes ont été blessées. Soyez prudents. Les prévisions météorologiques indiquent que le temps va encore se dégrader», a-t-il ajouté dans un second temps sur Twitter en mettant plus particulièrement en garde contre les vents forts à venir.

Des dizaines de vols ont été retardés et plusieurs annulés dans les aéroports de la capitale.

Un peu plus tôt, un représentant du Bureau météorologique de Moscou a annoncé à l'agence Interfax que l'équivalent de 14 millimètres d'eau étaient tombés en douze heures samedi, battant un record qui datait de 1957.

Moscow is under snow storm attack pic.twitter.com/uPJBBp4eNi — ?????? ????????????? (@alredolent) 4 février 2018

(afp/nxp)