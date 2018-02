Tempête meurtrière dans le sud des Philippines

Quatre personnes ont péri dans le sud des Philippines, où la tempête tropicale Sanba a provoqué des pluies torrentielles et des glissements de terrain, a annoncé la police. La tempête était accompagnée de vents soufflant à 75 km/h quand elle a frappé la côte est de l'île de Mindanao.

Tropical Storm Sanba was tracked near Tagana-an, Caraga, Philippines with 40mph WNW winds #Sanba #hurricane https://t.co/Gux4Bx1B6l pic.twitter.com/Q1MwRyWpMD — My Hurricane Tracker (@myhurricaneapp) 13 février 2018

Les pluies ont provoqué des glissements de terrain dans des villages de montagne près de la ville minière de Carrascal, à 760 km au sud de Manille. Quatre personnes ont péri, a indiqué à l'AFP James Alendogao, chef de la police municipale.

«Ces zones sont actuellement inaccessibles et on ignore l'ampleur des dégâts», a-t-il dit. La tempête devrait évoluer dans les 24 prochaines heures sur une trajectoire nord-est, selon les services météorologiques, et générer encore des pluies sur le centre de l'archipel.

Les Philippines subissent régulièrement des tempêtes meurtrières, avec en moyenne chaque année une vingtaine de typhons. C'est souvent la première masse terrestre d'importance que rencontrent les typhons qui se forment dans l'océan Pacifique.

La tempête tropicale Tembin qui a balayé en décembre Mindanao avait fait 240 morts. Haiyan, l'un des typhons les plus violents à avoir jamais touché terre, avait frappé les îles du centre des Philippines en novembre 2013, avec des vents dépassant les 315 km/h. Des vagues géantes, semblables à celles d'un tsunami, avaient tout dévasté sur leur passage. La catastrophe fait plus de 7350 morts ou disparus. (afp/nxp)