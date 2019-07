Tesla perd beaucoup plus d'argent que prévu

Le constructeur américain de véhicules électriques haut de gamme Tesla a perdu beaucoup plus d'argent que prévu au deuxième trimestre. Son action a immédiatement plongé de plus de 10% dans les échanges électroniques à Wall Street.

Le groupe du charismatique Elon Musk a accusé une perte nette trimestrielle de 408,3 millions de dollars (402 millions de francs), soit un déficit de 1,12 dollar par action une fois retirés les éléments exceptionnels. Ce dernier chiffre, qui fait référence en Amérique du Nord, était plus important que la perte par action de 40 cents à laquelle s'attendaient en moyenne les analystes.

L'action dévissait par conséquent de plus de 10% vers 23h40, heure suisse, dans les échanges électroniques suivant la clôture de séance. Les investisseurs étaient d'autant plus déçus que Tesla a livré un nombre record de 95'356 véhicules au deuxième trimestre, principalement grâce au Model 3. Il en a produit 87'048, là aussi un record.

Rentabilité promise

Jusqu'à présent, le groupe de Fremont n'était parvenu qu'à livrer au maximum 91'000 voitures et à en produire 86'600 et ce au quatrième trimestre 2018. Pour le reste de l'année, le groupe a promis d'être rentable lors du troisième trimestre en cours, mais sa priorité est d'augmenter ses volumes de ventes et de production, de générer des liquidités et d'étendre ses capacités.

L'entreprise a également répété qu'elle voulait toujours produire 10'000 véhicules par semaine à la fin de l'année et que son objectif principal restait de livrer de 360'000 à 400'000 voitures en 2019.

Les marchés étaient sceptiques sur cette dernière prévision après de faibles livraisons de véhicules Tesla au premier trimestre. «Nous nous employons à augmenter nos livraisons un trimestre sur l'autre et annuellement», a souligné le directeur général Elon Musk, cité dans le communiqué. «Il y aura toutefois des fluctuations dues à la saisonnalité».

«Nous sommes en train d'accélérer nos efforts concernant notre usine de batterie géante européenne et espérons finaliser le choix du lieu dans les prochains trimestres», a ajouté la société, sans donner de date exacte à laquelle sera annoncé le nom du pays européen vainqueur. (ats/nxp)