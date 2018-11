Theresa May: «Est-ce que j'irai jusqu'au bout? Oui»

Ébranlée par des démissions de ministres en série, la Première ministre britannique Theresa May a défendu jeudi bec et ongles son projet d'accord de divorce avec l'Union européenne, faisant planer la menace d'un retour en arrière sur le Brexit si elle n'obtenait pas de soutien.

«Je crois, avec chaque fibre de mon être, que le chemin que j'ai suivi est le meilleur pour mon pays», a déclaré Theresa May devant la presse en fin de journée, assurant agir dans «l'intérêt national».

«Est-ce que j'irai jusqu'au bout? La réponse est oui», a-t-elle assuré. Theresa May s'est dit «convaincue» que la voie qu'elle a choisie sur le Brexit est la «bonne». Elle s'est aussi dit confiante que le projet d'accord sera accepté par le parlement britannique.

I believe with every fibre of my being that the course I have set out is the right one for our country and all our people. pic.twitter.com/L41ta6Wati