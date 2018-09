Theresa May enlisée dans un Brexit toujours plus contesté

Retour agité aux affaires pour Theresa May. Après un mois d’août durant lequel la cheffe du gouvernement britannique a surtout fait parler d’elle pour son déhanché sur de la musique sud-africaine, l’urgence du Brexit a brutalement refait surface au cours de sa première séance de «questions au premier ministre», le rendez-vous politique du mercredi au parlement. «Une majorité de personnes ont beau avoir voté pour sortir de l’Union européenne, elles s’attendaient à ce que les négociations soient menées de manière compétente, ce qui n’est assurément pas le cas», l’a tancée le chef de l’opposition travailliste, Jeremy Corbyn.

Plus de deux ans après le référendum du 23 juin 2016, la première ministre et son gouvernement ne sont pas encore parvenus à s’entendre pour établir une ligne de négociation et des objectifs clairs. Les critiques les plus virulentes à l’égard du plan annoncé par Theresa May début juillet à Chequers, sa résidence officielle, sont d’ailleurs venues de son propre camp.

L’ancien ministre des Affaires étrangères et brexiter en chef Boris Johnson a lancé la charge en expliquant dans un article publié dans «The Telegraph» que le compromis de Chequers signifierait «aller à la bataille un drapeau blanc flottant sur notre premier tank». Il estime que le gouvernement «jetterait la plupart des avantages du Brexit» en suivant le plan dessiné par Theresa May.

Plan alternatif

Silencieux, l’ancien ministre en charge de la sortie de l’UE David Davis participe de son côté à la rédaction d’un rapport de 140 pages intitulé «Plan alternatif pour le Brexit», qui devrait être publié dans les semaines à venir. Coordonné par le très libéral Shanker Singham, un fervent Brexiter rattaché au centre de recherche Institute of Economic Affairs, il présenterait une nouvelle solution pour la frontière irlandaise, mettrait en valeur la nécessité d’un contrôle sur les accords commerciaux et les droits de douane. Un programme entièrement basé sur le libre-échange.

Plus surprenant, Theresa May a également dû faire face aux piques de députés de son parti favorables au maintien d’un lien étroit avec l’UE. L’ancienne ministre Justine Greening a ainsi clamé que son plan de «Chequers est maintenant mort», après être devenu «plus impopulaire que la Poll Tax», qui avait fait chuter la figure conservatrice Margaret Thatcher en 1990. Elle a donc appelé la cheffe du gouvernement à «chercher des chemins alternatifs».

Sondage promaintien

Clairement, Theresa May semble s’être embourbée dans un Brexit qu’elle ne maîtrise plus. Ses atermoiements expliquent probablement les doutes des Britanniques: les récents sondages d’opinion marquent un tournant léger mais sensible en faveur du maintien dans l’UE. Un sondage publié mercredi accorde ainsi 59% des votes en faveur du maintien dans l’UE contre 41% en faveur du Brexit. Des chiffres que l’institut de sondage appelle à prendre avec des pincettes car ces sondés ne sont pas représentatifs de la population: 53% d’entre eux ont voté en 2016 pour rester dans l’UE contre 48,1% des Britanniques.

Le congrès annuel du parti conservateur, qui se tiendra à partir du 30 septembre à Birmingham, devrait exposer encore un peu plus ces tensions internes. Afin de placer l’exécutif du parti sous pression, les Brexiters ont ainsi entamé pendant le mois d’août une discrète campagne commune pour encourager les partisans favorables à un Brexit dur à rallier les rangs conservateurs.

À moyen terme, cette stratégie assurerait également l’élection d’un des leurs – en tête desquels figure Boris Johnson – à la place de Theresa May. Ce vote aura sans doute lieu une fois le Brexit effectif, c’est-à-dire après le 29 mars 2019, mais il pourrait être avancé en cas d’échec flagrant des négociations avec l’UE.

L’affaire Skripal rebondit

Theresa May a accusé mercredi le renseignement militaire russe d’être à l’origine de l’attaque au Novitchok sur le territoire britannique, perpétrée selon elle par deux «officiers» de ses services. Un mandat d’arrêt a été lancé contre ces deux hommes. Ces derniers ont été identifiés par la police britannique comme étant Alexander Petrov et Ruslan Bochirov, des ressortissants russes. Ils sont soupçonnés d’être les auteurs de l’empoisonnement au Novitchok de l’ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia, le 4 mars à Salisbury, une affaire à l’origine d’une grave crise diplomatique entre le Kremlin et les Occidentaux. Moscou, qui nie depuis le départ être à l’origine de cette attaque, a dénoncé une «manipulation de l’information». (24 heures)