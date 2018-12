Theresa May plie mais ne cède pas

Theresa May, affaiblie par plusieurs revers, a défendu bec et ongles le bien fondé de son accord sur le Brexit mardi devant le Parlement en ouvrant cinq jours de débats qui se solderont par un vote sur le texte, déterminant pour l'avenir du Royaume-Uni.

Signe de l'extrême faiblesse de la Première ministre britannique, son gouvernement a perdu mardi un vote clé sur le Brexit, juste avant le début des débats.

Les députés ont estimé, à 311 voix contre 293, que le gouvernement avait commis un «outrage au Parlement» en refusant de publier l'intégralité d'un avis juridique sur l'accord de Brexit, âprement négocié durant 17 mois avec Bruxelles.

House of Commons votes 311 to 293 to approve the privilege motion, finding Ministers in contempt and ordering the immediate publication of the full legal advice on the #Brexit deal. pic.twitter.com/haXVmbH36s