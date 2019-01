Theresa May survit de peu à une motion de censure

Theresa May a survécu de justesse à une motion de censure mercredi, un répit après le massif rejet la veille par les députés de l'accord de sortie de l'UE qu'elle avait conclu avec Bruxelles. Sa mission la plus difficile reste à accomplir: sauver le Brexit.

Les députés ont rejeté la motion de censure par 325 voix contre 306, soit une marge de seulement 19 voix, lors de la première motion de censure lancée contre un gouvernement britannique depuis 26 ans.

The Government has the confidence of the House of Commons.



