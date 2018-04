Tokyo 2020 enfin sur de bons rails

Sur un terrain vague à l'est de Tokyo, les grues tournoient sans répit sur fond de gratte-ciels à l'horizon tandis que 200 ouvriers s'affairent pour construire le site de slalom en canoë-kayak des JO de 2020.

Les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pyeongchang achevés, les regards sont à présent tournés vers la mégapole japonaise parsemée de chantiers pour l'ouverture de la reine des compétitions sportives mondiales, dans deux ans en juillet.

Après une série de scandales qui ont marqué ces dernières années la préparation des Jeux de Tokyo, chacun assure que le Japon sera à la hauteur de sa réputation de ponctualité.

Le gigantesque chantier du Centre aquatique, qui accueillera 24'000 spectateurs pour les épreuves de natation, plongée et natation synchronisée, est lui aussi une véritable ruche en pleine activité.

«Environ 25% du travail est fait», assure Daishuu Tone, directeur des sites du gouvernement métropolitain de Tokyo. «Nous sommes confiants, nous finirons à temps», ajoute-t-il en précisant que de premiers essais seront faits dès la mi-2019. La construction des sites avance «à un rythme soutenu», a estimé pour sa part la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, dans un récent entretien accordé à l'AFP.

Prêt à temps

«Tout se déroule très bien et je peux dire clairement que la plupart des sites de compétition sont sur les rails et que tous seront prêts à temps», a déclaré à la presse le chef du comité d'organisation de Tokyo 2020 Toshiro Muto.

Le leitmotiv des Japonais lorsque la ville était candidate était que les Jeux seraient «entre de bonnes mains» dans un pays réputé pour son économie mûre, ses services impeccables. Mais les organisateurs sortent à peine d'une série d'affaires et déconvenues qui ont terni l'image des hôtes des Jeux.

National Olympic Committee representatives toured the Tokyo 2020 Games venues. We are working with them to share ideas about competition environments and transportation as we continue to prepare for a successful 2020 Games.https://t.co/0gWm11opM3 pic.twitter.com/jrU79VcrlI