Tokyo simule une attaque de missile

La ville de Tokyo a organisé lundi son premier exercice d'évacuation en prévision d'une éventuelle attaque de missile de la Corée du Nord. Des volontaires cherchaient refuge dans des stations de métro et dans d'autres lieux souterrains pour faire comme si...

L'exercice, qui a lieu autour du stade de baseball Tokyo Dome, a fait appel à quelque 300 personnes volontaires. Signe de la tension qui perdure dans la péninsule coréenne, de petits groupes de manifestants se sont bagarrés avec les forces de l'ordre, estimant que l'exercice pouvait alimenter la crainte au sein de la population.

