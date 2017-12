«Tout à coup, nous avons commencé à glisser»

Un avion de la compagnie JetBlue a dérapé sur le tarmac gelé de l'aéroport de Boston après son atterrissage, sans que l'incident dû aux conditions climatiques ne fasse de blessés, a rapporté mardi la compagnie aérienne américaine.

L'appareil en provenance de Savannah, dans le sud des Etats-Unis, «est sorti d'un taxiway peu de temps après son atterrissage aux alentours de 19h15 (00h15 GMT mardi). Nous n'avons connaissance d'aucun blessé à ce stade», a écrit JetBlue dans un communiqué.

Les passagers du vol JetBlue 50 ont été transportés par bus depuis le tarmac enneigé jusqu'à un terminal de l'aéroport Logan de Boston, a ajouté la compagnie. «Tout va bien. Nous avons juste dérapé sur la glace», a déclaré après l'atterrissage un pilote aux contrôleurs aériens, selon un enregistrement reçu par la chaîne ABC.

JetBlue plane skids off the taxiway at Boston's Logan Airport after reportedly hitting a patch of ice. No injuries have been reported. https://t.co/QxlC60RXf2 pic.twitter.com/Jcz69RkYor