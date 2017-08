Traversée mortelle: passeurs condamnés

Trois Syriens ont été condamnés vendredi par un tribunal allemand à des peines allant jusqu'à quatre ans de prison ferme. Ils avaient participé à l'organisation d'une traversée en Méditerranée qui avait fait 13 morts en 2015.

4 ans d'emprisonnement

L'accusé principal, âgé de 27 ans, a été condamné à quatre ans de prison ferme pour organisation d'un trafic de migrants et son skippeur de 24 ans à deux ans et demi pour trafic de migrants ayant entraîné la mort. Le troisième accusé, âgé de 34 ans, a été condamné à deux ans avec sursis. Agissant depuis Berlin, il était le trésorier du groupe.

Entre juin et novembre 2015, les trois Syriens auraient participé à l'organisation de six traversées à l'aide de bateaux gonflables entre Izmir sur la côte turque et l'île grecque de Lesbos. Un des trajets, en septembre 2015, a tourné au drame : l'embarcation, qui transportait au moins 46 personnes, avait percuté un cargo et 13 personnes avaient péri noyées, dont des enfants. «Un malheur qui était prévisible et qui aurait pu être évité», a estimé le juge.

Les trois hommes originaires d'Alep, deuxième ville de Syrie, étaient jugés depuis fin juin par le tribunal de Traunstein, en Bavière, car l'un d'eux vivait dans une ville voisine lors de son interpellation en 2016. Le procureur avait requis des peines beaucoup plus lourdes, allant de quatre ans et demi à douze ans de prison ferme.

Depuis 2015, l'Allemagne a accueilli plus d'un million de demandeurs d'asile, pour beaucoup des Syriens, des Irakiens ou des Afghans fuyant conflits et persécutions. (ats/nxp)