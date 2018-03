Treize morts dans l'incendie d'un immeuble

Treize personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans la nuit de jeudi à vendredi dans l'incendie d'un immeuble à Ho Chi Minh-Ville, capitale économique du Vietnam, ont annoncé les autorités.

L'incendie du Carina Plaza a commencé vers minuit dans les étages inférieurs du bâtiment avant de rapidement se propager aux étages supérieurs.

Fri Mar 23, 2018



"We were sleeping when the fire alarm went off, we all rushed out to the staircases. It was very hot and dark,”



The official Vietnam News Agency said the blaze started in the...



