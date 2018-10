Trente mois de prison contre un frère Abdeslam

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné mercredi à trente mois de prison Mohamed Abdeslam, frère du djihadiste Salah Abdeslam. Il a été jugé pour avoir dérobé près de 70'000 euros à la commune bruxelloise de Molenbeek, une peine inférieure aux réquisitions.

Mohamed Abdeslam a en outre écopé d'une amende de 16'000 euros (18'235 francs), reconnu coupable du vol de la caisse communale de Molenbeek-Saint-Jean.

Les faits se sont déroulés le 23 janvier 2018 en pleine journée au moment où était transféré en voiture, dans des sacoches, le montant de la caisse communale de Molenbeek qui devait être déposé dans une banque.

Fonction de chauffeur

Mohamed Abdeslam, accompagné de deux autres complices, servait de chauffeur. Une fois la voiture arrivée devant la banque, un homme avait surgi à son côté et s'était emparé de l'argent sans rencontrer aucune résistance, un enchaînement que Mohamed Abdeslam a comparé à «une pièce de théâtre» lors de l'audience.

Jugé avec deux coprévenus, dont Youssef B., à qui il avait emprunté la voiture, Mohamed Abdeslam a expliqué qu'aucun couteau n'avait été brandi par ce dernier, contrairement à ce qu'avait retenu l'enquête au départ.

«Le tribunal nous a suivis dans notre argumentation par rapport à la circonstance aggravante de violences. Monsieur Abdeslam avait toujours dit que tout ça c'était une mise en scène, une pièce de théâtre, faire semblant de faire croire à un vol avec violences, à un braquage, et au final Monsieur Abdeslam avait reconnu sa participation», a déclaré à l'AFP Yannick De Vlaemynck, son avocat.

Pas d'appel

L'avocat a indiqué qu'il ne devrait pas faire appel de la décision.

Les deux hommes qui comparaissaient aux côtés de Mohamed Abdeslam ont également été reconnus coupables de vol. Youssef B., qui a toujours nié sa participation, a été condamné à 9 mois de prison ferme et à une amende de 4000 euros, selon l'agence de presse Belga.

Pierre-Raphaël C., employé communal, a été condamné à un an de prison ferme et 1500 euros d'amende pour avoir donné la date du transfert de la recette. Les trois hommes écopent également d'une confiscation équivalant au tiers du butin (68'068 euros), a précisé Belga. (ats/nxp)