Trois autres constructeurs ont augmenté le prix des pièces de rechange

Nous révélions vendredi que Renault et PSA Peugeot Citroën avaient eu recours à un logiciel pour réaliser des hausses de prix massives sur des dizaines de milliers de pièces détachées. Ils ne sont pas les seuls. Trois autres constructeurs ont utilisé la même méthode: le japonais Nissan, le britannique Jaguar Land Rover et l’américain Chrysler.

Ce programme informatique très sophistiqué, baptisé Partneo, a été inventé en 2006 par le Français Laurent Boutboul et permet d’augmenter le prix des pièces détachées «captives», c’est-à-dire sans concurrence, chez tous les types d’industriels. Les augmentations de prix opérées par les cinq constructeurs leur ont permis d’encaisser un total de 2,6 milliards d’euros supplémentaires en dix ans, au préjudice des consommateurs, principalement en Europe, mais aussi aux États-Unis. C’est ce que montrent de nouveaux documents confidentiels, obtenus par le journal en ligne français «Mediapart», qui les a partagés avec le réseau European Investigative Collaborations, l’agence Reuters, le quotidien belge «De Standaard» ainsi que «24 heures» et la «Tribune de Genève». Accenture, la société qui commercialise Partneo, a démarché la bagatelle de 31 marques, soit la quasi-totalité des fabricants mondiaux. L’un des premiers clients, Renault, a obtenu des résultats spectaculaires. La marque au losange a tout naturellement fait profiter de l’aubaine son allié japonais Nissan, qui a adopté le système en 2008 pour le marché européen. Un véritable carton: Nissan Europe a réalisé une hausse moyenne des prix de 25%. Cela représente 56 millions d’euros supplémentaires par an et un gain cumulé de 500 millions d’euros à ce jour.

En 2011, Accenture décroche son premier client aux États-Unis: Mopar, la société de distribution de pièces détachées de Chrysler. Selon nos documents, le constructeur américain a augmenté les prix de ses pièces de rechange captives de 13% grâce à Partneo, générant 70 millions d’euros de revenus supplémentaires par an et un gain cumulé de 420 millions, dont une petite moitié au détriment des consommateurs américains. Accenture a enfin vendu en 2013 le logiciel miracle à Jaguar Land Rover. Le fabricant britannique a bénéficié d’une hausse des prix de ses pièces de 9%, soit un gain de 45 millions d’euros par an et 200 millions d’euros au total.

Protocole antitrust

Mais la multiplication de ces succès automobiles est juridiquement périlleuse. Dès juin 2010, Accenture avait identifié un risque de violation des règles de la concurrence «si deux concurrents ou plus adoptent des tarifs ou des stratégies de prix similaires» grâce à Partneo. Le cabinet a donc mis en place un «protocole antitrust» qui interdit notamment «d’utiliser la même formule ou solution de tarification pour développer les prix recommandés pour des clients concurrents ou à l’échelle de l’industrie». Or les hausses de prix mises en œuvre par Accenture pour la plupart de ses clients sont d’un montant similaire et conformes aux promesses commerciales de la firme (de +10% à +20%). Dans un e-mail confidentiel adressé en 2015 aux responsables de la conformité d’Accenture, un consultant en charge de Partneo redoute que le protocole antitrust ait été violé. «Nos clients automobiles étaient conscients que nous avions une approche de tarification industrielle, qui pouvait être déployée et adaptée à eux.» Il ajoute que «les règles de tarification que nous préconisons sont extrêmement similaires d’un client à l’autre» et ont été mises en œuvre à l’aide d’un «algorithme commun».

Procédure civile à Paris

Le géant américain du conseil Accenture, qui commercialise le logiciel, est accusé de pratiques anticoncurrentielles, concernant la mise en place du système chez Renault et PSA, par le créateur de Partneo, qui a lancé une procédure civile à Paris. Les autres clients d’Accenture ne sont pas concernés par cette procédure. Contactés, les constructeurs Nissan, Jaguar Land Rover et Chrysler ne nous ont pas répondu. Accenture conteste formellement les accusations dont il fait l’objet dans la procédure française. La société de conseil indique qu’elle «aide les constructeurs à prendre des décisions tarifaires appropriées», qu’elle «n’échange pas d’informations sensibles et/ou confidentielles entre ses clients» et respecte ses obligations légales. (24 heures)