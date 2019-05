Trois choses à savoir sur le ramadan

Le jeûne est un acte d’adoration physique parmi les plus importants de l’islam, c’est même l'un de ses cinq piliers. «Dieu l’a prescrit à toutes les personnes saines, d’esprit et de corps, capables de jeûner», rappellent les imams. Il a deux objectifs: se ressourcer spirituellement et se retrouver avec ses proches. Avant d’être une période de jeûne, il est aussi l’occasion de dresser un bilan personnel.

Le ramadan, c’est également le nom du 9e mois du calendrier lunaire musulman. Il fait référence à la période de révélation du Coran au prophète Mahomet. Ce calendrier étant lunaire, le mois du ramadan se décale chaque année: en 2017, il s’est étalé du 16 mai au 14 juin, tandis qu’il se tient cette année du 5 mai au 4 juin.

Durant le mois du ramadan, il faut se lever bien avant le soleil et prendre un petit-déjeuner copieux. Suivent les ablutions puis la prière. Rien ne doit être bu ou mangé entre le lever et le coucher du soleil. La cigarette, l’alcool et les rapports sexuels sont aussi interdits. Au moment de la rupture du jeûne, on peut manger. Certains mangent une datte et un verre de lait à ce moment, comme le prophète, mais il est possible de passer directement à table. Au moment de la rupture du jeûne, certains récitent également une prière. Cette rupture se fait en famille ou entre amis, autour de différents plats comme la «chorba», soupe très consistante avec des légumes et de la viande. (24 heures)