Trois morts dans le crash d'un hélicoptère de l'ONU

Un hélicoptère militaire éthiopien s'est écrasé à l'intérieur d'un complexe des Nations unies dans la région d'Abiyé prise en étau entre le Soudan et le Soudan du Sud, tuant trois membres d'équipage et blessant 10 passagers, a annoncé dimanche l'ONU dans un communiqué.

South Sudan: 3 killed in U.N Helicopter crash https://t.co/n6oWE5hp7V pic.twitter.com/8LISuNIrKa — Michael Otchere (@MichaelNOtchere) 10 février 2019

Troupes éthiopiennes

L'hélicoptère transportait 23 passagers au moment du crash survenu samedi dans l'enceinte de la Force de sécurité intérimaire des Nations unies pour Abiyé (FISNUA), «tuant trois des membres d'équipage».

«Dix passagers ont été blessés dont trois sont dans un état critique», a souligné la même source.

L'hélicoptère, un MI-8, transportait des troupes éthiopiennes de Kadugli au Soudan vers Abiyé, une région riche en pétrole contestée depuis l'indépendance du Soudan du Sud en 2011.

«Nous enquêtons sur cet incident», a déclaré le commandant de la Force par intérim de la FISNUA, le général Gebre Adhana Woldezgu.

Dépouilles rapatriées

Les dépouilles des militaires éthiopiens ont été rapatriées à Addis Abéba dimanche. Des centaines de personnes de la FISNUA ont assisté à une cérémonie en leur mémoire, selon la FISNUA.

L'Ethiopie est l'unique pays contributeur de troupes à la FISNUA, forte de quelque 4500 soldats.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a averti que la situation à Abiyé et le long de la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud «continuait de représenter une grave menace à la paix internationale», appelant les deux pays à faire des progrès concrets en matière de démarcation et de surveillance de la frontière. (afp/nxp)