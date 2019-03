Trois nouveaux entrent au gouvernement

Deux conseillers d'Emmanuel Macron et une députée LREM ont été nommés dimanche soir au gouvernement, a annoncé l'Elysée. Il s'agit d'une première expérience gouvernementale pour les trois entrants.

Sibeth Ndiaye, proche collaboratrice du président chargée de la presse, a été nommée secrétaire d'Etat porte-parole du gouvernement. La députée Amélie de Montchalin devient secrétaire d'Etat aux Affaires européennes. Quant à Cédric O, conseiller du chef de l'Etat pour le numérique, il devient secrétaire d'Etat au Numérique.

Les trois entrants remplacent respectivement Benjamin Griveaux (porte-parole), Nathalie Loiseau (Affaires européennes) et Mounir Mahjoubi (Numérique), partis en raison de leurs ambitions électorales.

Nathalie Loiseau a annoncé mardi sa démission du gouvernement après avoir été investie tête de liste du parti La République en Marche (LREM) pour les élections européennes. Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi briguent quant à eux tous deux l'investiture LREM pour les municipales de 2020 à Paris, un choix qui sera décidé en juin.

Ces trois départs portent à dix le nombre de membres du gouvernement qui sont partis, volontairement ou non, depuis le début du quinquennat. Avant eux, sept ministres ont démissionné en un an et demi, une concentration de départs inédite en début de mandat par rapport aux prédécesseurs de M. Macron. Parmi eux, on compte trois ministres d'Etat: François Bayrou (Justice), Nicolas Hulot (Environnement) et Gérard Collomb (Intérieur). (afp/nxp)