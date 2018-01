Trop accros à leur GPS, ils finissent dans le lac

Trois personnes, qui circulaient en voiture dans une ville du nord-est des Etats-Unis, ont terminé leur course dans le lac Champlain.

Interrogé par la police, le conducteur a expliqué qu'il «suivait les indications du GPS» dans la ville de Burlington, à une heure de la frontière canadienne, selon le rapport dont l'AFP a eu copie.

«La seule partie visible du véhicule était le pare-chocs arrière», souligne le rapport, précisant que le reste de la voiture s'était enfoncée dans l'eau. Le policier qui a rédigé le rapport sur l'accident estime que le conducteur «n'était pas sous l'influence de l'alcool ou de la drogue au moment de l'incident».

Lake Champlain, Burlington VT: Drivers Claim That Waze GPS App Instructed Them To Drive Into Lake. Whoops. https://t.co/mMOPcMq21E pic.twitter.com/he7t3cGDdc