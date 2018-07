Trouver les enfants a été un «soulagement énorme»

Le plongeur britannique qui a retrouvé les douze enfants thaïlandais et leur entraîneur de foot vivants dans une grotte inondée en Thaïlande, a raconté son «énorme soulagement» lorsqu'il les a comptés un à un lors d'une opération de sauvetage sans précédent.

Richard Stanton, un des deux experts britanniques de la plongée en grotte qui ont localisé l'équipe des «Sangliers sauvages», a raconté vendredi aux journalistes ses impressions quand il est parvenu jusqu'à eux, après avoir parcouru des kilomètres dans les galeries inondées.

«Cela été été un soulagement énorme, énorme. Au début nous n'étions pas sûrs qu'ils étaient tous vivants. Alors qu'ils descendaient, je les comptais, jusqu'à ce que j'arrive au treizième», a-t-il dit. «Dans un premier temps, on ne pouvait pas les voir», et il a fallu qu'ils marchent vers nous, a-t-il dit.

British diver who found 12 Thai boys and their coach trapped alive in a flooded cave has described his 'massive relief' as he counted them one by one, sparking a rescue bid unprecedented in its complexity https://t.co/4D5zX0yOtb #ThamLuang #WildBoars