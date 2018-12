Trump: «Tillerson était bête comme ses pieds»

Piqué au vif par les propos peu élogieux de son ancien secrétaire d'Etat Rex Tillerson, Donald Trump n'a pas fait dans la nuance, insultant ouvertement vendredi celui qu'il avait nommé à la tête de la diplomatie américaine.

Si le président des Etats-Unis est connu pour ses propos moqueurs envers ses adversaires et ses proches tombés en disgrâce, cette violente mise en cause d'un homme qui a occupé l'un des postes centraux de son administration est sans équivalent dans l'histoire politique américaine moderne.

«Mike Pompeo fait un boulot fantastique, je suis très fier de lui», a-t-il tweeté.

«Son prédécesseur, Rex Tillerson, n'avait pas les capacités mentales nécessaires. Il était bête comme ses pieds et j'aurais dû m'en séparer plus tôt», a-t-il ajouté.

«Il était flemmard comme tout», a-t-il encore écrit, évoquant celui qui fut PDG du groupe pétrolier ExxonMobil.

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!