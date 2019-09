Trump a bien demandé à enquêter sur Joe Biden

Donald Trump a bien demandé à son homologue ukrainien d'enquêter sur son rival Joe Biden. C'est ce que révèle la transcription d'un appel téléphonique entre les deux dirigeants rendue publique mercredi par la Maison Blanche.

«On parle beaucoup du fils de Biden et du fait que Biden ait arrêté l'enquête et beaucoup de gens veulent en savoir plus sur le sujet, donc cela serait formidable si vous pouviez vous pencher dessus», dit le milliardaire républicain à Volodymyr Zelensky lors de cet échange le 25 juillet. Donald Trump propose à cette occasion à son homologue ukrainien de travailler en coopération avec son avocat Rudy Giuliani et avec le ministre américain de la Justice Bill Barr.

Procédure de destitution

La publication de cette transcription intervient au lendemain de la décision explosive des démocrates de lancer une procédure de destitution contre Donald Trump.

Très en colère, le locataire de la Maison Blanche a de bon matin, depuis New York, vilipendé des démocrates «emplis de haine et de peur», estimant être le président le plus «maltraité» de l'histoire des Etats-Unis.

A quelques 400 jours de la prochaine présidentielle, les démocrates ont lancé la première étape de la mise en accusation solennelle de Donald Trump, une procédure rare et explosive qui a peu de chances d'aboutir à sa destitution, mais projette une ombre sur sa campagne de réélection.

Alertés par un mystérieux lanceur d'alerte, ils le soupçonnent d'avoir fait pression sur les autorités ukrainiennes pour les forcer à enquêter sur l'ancien vice-président de Barack Obama, le démocrate Joe Biden, bien placé pour l'affronter lors du scrutin de 2020. (afp/nxp)