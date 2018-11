Trump attaque frontalement Mueller

Donald Trump a fait monter la pression d'un cran mardi dans l'enquête russe. Il s'en est pris au procureur indépendant Robert Mueller «devenu hors de contrôle» alors que celui-ci resserre l'étau sur les anciens collaborateurs du président américain.

Cet accès de colère intervient au lendemain de nouvelles accusations contre l'ex-directeur de campagne de M. Trump, Paul Manafort, déjà condamné pour association de malfaiteurs et obstruction à la justice. Lundi également, George Papadopoulos, éphémère conseiller diplomatique de M. Trump en 2016, a été incarcéré pour deux semaines après avoir été condamné pour avoir menti au FBI dans l'enquête russe. Il avait demandé sans succès un report de son incarcération.

«Mueller et sa bande de démocrates en colère ne regardent qu'un côté, pas l'autre. Attendez que soit révélée la façon horrible et vicieuse dont ils traitent les gens, ruinant leur vie parce qu'ils refusent de mentir», a tweeté M. Trump, qui a plusieurs fois accusé le procureur de partialité. Robert Mueller est «devenu hors de contrôle» et «fait un mal immense à notre système judiciaire», a-t-il jugé, dénonçant une nouvelle fois une «chasse aux sorcières».

The Phony Witch Hunt continues, but Mueller and his gang of Angry Dems are only looking at one side, not the other. Wait until it comes out how horribly & viciously they are treating people, ruining lives for them refusing to lie. Mueller is a conflicted prosecutor gone rogue....