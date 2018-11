Trump attaque frontalement Robert Mueller

Donald Trump a de nouveau attaqué frontalement mardi le procureur spécial Robert Mueller chargé de l'enquête sur l'ingérence de la Russie dans la campagne présidentielle de 2016. Cela au lendemain de révélations sur son ancien directeur de campagne.

«Mueller et sa bande de démocrates en colère ne regardent qu'un côté, pas l'autre. Attendez que soit révélée la façon horrible et vicieuse dont ils traitent les gens, ruinant leur vie parce qu'ils refusent de mentir», a menacé le président étasunien dans un tweet. Robert Mueller est «devenu véreux» et «fait un mal «immense» à notre système judiciaire», a-t-il jugé.

The Phony Witch Hunt continues, but Mueller and his gang of Angry Dems are only looking at one side, not the other. Wait until it comes out how horribly & viciously they are treating people, ruining lives for them refusing to lie. Mueller is a conflicted prosecutor gone rogue.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2018

Manafort accusé d'avoir menti

Lundi, Paul Manafort, ancien directeur de campagne de Donald Trump, a été accusé dans un document de la justice d'avoir menti à la police fédérale. Il a ainsi rompu un accord de plaider-coupable passé en septembre, ont expliqué des procureurs, dont M. Mueller, dans ce document. Les avocats de M. Manafort ont réfuté cette affirmation. M. Manafort avait accepté en septembre de plaider coupable d'association de malfaiteurs contre les Etats-Unis ainsi que d'obstruction à la justice. Il avait aussi accepté de coopérer avec M. Mueller.

Lundi également, George Papadopoulos, un ancien conseiller diplomatique de M. Trump condamné à de la prison ferme début septembre pour avoir menti au FBI dans le cadre de l'enquête de Robert Mueller, a été incarcéré pour purger une peine de 2 semaines.

Mueller «montré comme un saint»

«Les médias fake news montrent Mueller comme un saint, alors que c'est exactement l'opposé», a tempêté Donald Trump. «La chasse aux sorcières à désormais 30'000'000 de dollars continue et ils n'ont rien à part des vies ruinées», a-t-il dit, utilisant le même terme qu'il emploie systématiquement pour désigner cette enquête qui l'empoisonne depuis le début de son mandat.

Robert Mueller, ancien directeur respecté du FBI, avait été désigné en mai 2017 pour enquêter sur une ingérence russe dans la campagne de 2016 ainsi que sur l'existence ou non de collusion entre l'équipe de campagne du milliardaire républicain et Au début du mois, Donald Trump avait provoqué des inquiétudes sur une possible reprise en main de cette investigation, en limogeant son ministre de la Justice Jeff Sessions et en le remplaçant par Matthew Whitaker, qui avait critiqué l'étendue de l'enquête russe.

....The Fake News Media builds Bob Mueller up as a Saint, when in actuality he is the exact opposite. He is doing TREMENDOUS damage to our Criminal Justice System, where he is only looking at one side and not the other. Heroes will come of this, and it won’t be Mueller and his... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2018

(ats/nxp)