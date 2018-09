Trump atténue les actes du juge Kavanaugh

Donald Trump a mis en doute vendredi la gravité de l'agression sexuelle imputée à son candidat à la Cour suprême, le juge Brett Kavanaugh, et exigé que son accusatrice, Christine Blasey Ford, présente une copie d'une éventuelle plainte qu'elle aurait déposée sur ces faits censés avoir eu lieu dans les années 80.

«Je n'ai aucun doute que si les attaques avaient été aussi graves que ce que dit le Dr Ford, il y aurait eu une plainte d'elle ou de ses parents aimants», a tweeté le président Trump, en réclamant que l'universitaire mette sur la table «date, heure et lieu» des faits présumés.

I have no doubt that, if the attack on Dr. Ford was as bad as she says, charges would have been immediately filed with local Law Enforcement Authorities by either her or her loving parents. I ask that she bring those filings forward so that we can learn date, time, and place!