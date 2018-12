Trump aurait révélé l'identité de Navy Seals

Donald Trump pourrait avoir dévoilé par inadvertance l'identité de membres des Navy Seal, unité d'élite des forces spéciales américaines, lors de sa courte visite surprise dans une base américaine en Irak mercredi.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1