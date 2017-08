Trump défend sa position, la réalité résiste

Le président n'a d'abord pas condamné les suprémacistes blancs pour les actes de violences commis le weekend dernier à Charlottesville en Virginie. Puis, sous la pression et bien plus tard, il a fini par dénoncer les actes des néo-nazis, avant de revenir sur ses déclarations et changer à nouveau de position en disant, encore une fois, que des deux côtés, les manifestants avaient été violents.

Un journaliste de la BBC, présent lors de la marche aux flambeaux sur le campus de l'université de Virginie vendredi soir, et dans les rues de Charlottesville samedi, rétablit les faits.

(nxp)