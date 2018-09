Trump défie Bob Woodward, le journaliste qui fit tomber Nixon

Livres à charge

Donald Trump a évoqué mercredi une modification de la loi sur la diffamation dans l’espoir de faire censurer des livres comme «Fear» de Bob Woodward. «N’est-ce pas une honte que quelqu’un puisse écrire un article ou un livre, avec des histoires totalement inventées et dresser un tableau d’une personne qui est littéralement l’exact inverse des faits et s’en sortir sans punition ni frais?» s’est exclamé le président sur Twitter.



Trump avait entamé l’année 2018 au rythme des révélations de Michael Wolff, dans son livre brûlot «Fire and Fury».



L’une des sources de l’auteur, Steve Bannon, avait vu sa cote dégringoler dans le clan Trump au gré des révélations embarrassantes sur le président. À l’époque, Trump avait accusé le livre de Wolff d’être «plein de mensonges» et de «sources qui n’existent pas». La Maison-Blanche avait souligné certaines erreurs factuelles pour atténuer l’impact de «Fire and Fury».



Le mois dernier, Omarosa Manigault Newman, une ancienne conseillère de la Maison-Blanche, avait créé une polémique de courte durée en publiant

«Unhinged» (en roue libre), un portrait peu flatteur de la Maison-Blanche mais descendu en flèche par la critique.



«Fear» de Woodward représente une menace beaucoup plus sérieuse pour la présidence à l’approche des élections de mi-mandat en novembre. Woodward est un auteur respecté depuis qu’il a remporté le Prix Pulitzer en 1973 pour ses enquêtes sur le Watergate, le scandale qui a mis fin à la présidence de Richard Nixon. En 2011, Woodward avait reçu les félicitations de Trump pour son livre «Les Guerres d’Obama».