Trump demande à la Fed de ne pas relever ses taux

Le président américain Donald Trump a appelé lundi la Réserve fédérale, la banque centrale américaine (Fed), à ne pas relever les taux d'intérêt lors de sa réunion prévue mardi et mercredi.

«C'est incroyable qu'avec un dollar très fort et virtuellement aucune inflation, le monde qui explose autour de nous, Paris qui brûle et la Chine sur la pente descendante, la Fed puisse seulement penser à une nouvelle hausse de taux d'intérêt», a-t-il dit sur Twitter.

It is incredible that with a very strong dollar and virtually no inflation, the outside world blowing up around us, Paris is burning and China way down, the Fed is even considering yet another interest rate hike. Take the Victory!